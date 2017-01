Discovery Channel 10:05 bis 10:55 Dokumentation Inkasso Air - Die Flugzeug-Eintreiber USA 2011 Stereo 16:9 Merken Nick Popovich und sein Team haben einen neuen Auftrag: Die Flugzeug-Eintreiber sollen eine Hawker 600 ausfindig machen. Der zweistrahlige Luxus-Jet hat einen Neuwert von rund neun Millionen Dollar. Bis dato haben die "Repo Men" noch keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Maschine. Mississippi, Alabama, Florida - das Flugzeug könnte theoretisch überall sein. Doch Kellie McDaniel, Nicks beste Fahnderin, hat gute Kontakte zu Hunderten von Flughäfen im ganzen Land. Dank ihrer Recherchen machen sie das Zielobjekt schnell ausfindig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Pratt (Narrator) Nick Popovich (Himself) Karen Keaton (Herself - Director of Flight Operations) Zak Popovich (Himself - Nick's Son) Kellie McDaniel (Herself - Senior Certified Appraiser) Amber Siewen (Herself - Nick's Assistant) William 'Bo' Fielding (Himself - Airplane Broker) Originaltitel: Airplane Repo Altersempfehlung: ab 12