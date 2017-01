Spiegel Geschichte 04:20 bis 05:55 Dokumentation Charles Manson - Mythos eines Mörders CDN 2008 Stereo 16:9 Merken Am 9. August 1969 ermordeten Sektenmitglieder der "Manson Family" die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski, sowie drei ihrer Freunde. Charles Manson hatte die brutale Tat, für die er später zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, als Loyalitätsbeweis gefordert. Manson vertrat eine wahnsinnige Vision eines Rassenkrieges, den er "Helter Skelter" nannte und für das Jahr 1969 prophezeit hatte. Um Rassenunruhen auszulösen, ließ Charles Manson in Los Angeles zahlreiche Prominente töten und versuchte, die Schwarzen für diese Morde verantwortlich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Altersempfehlung: ab 16