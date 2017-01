Spiegel Geschichte 23:45 bis 00:30 Dokumentation Jesse Owens - Der schnellste Mann der Welt D 2012 Stereo 16:9 Merken Jesse Owens war der große Star der Olympischen Spiele 1936 in Berlin - bis heute ist er eine Sportlegende. Die Dokumentation von Stanley Nelson erzählt die ungewöhnliche Lebensgeschichte des Ausnahme-Leichtathleten vor dem Hintergrund von Rassentrennung in den USA und Nazi-Ideologie in Deutschland. Für einen jungen Schwarzen in den USA der 30er Jahre war Leichtathletik eine der wenigen Möglichkeiten, Karriere zu machen - und Jesse Owens, der in einem armen Viertel von Cleveland aufgewachsen war, war ungewöhnlich begabt im Sprint und im Weitsprung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jesse Owens - Der schnellste Mann der Welt Altersempfehlung: ab 12