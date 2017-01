Spiegel Geschichte 19:25 bis 20:15 Dokumentation Vom Adler zum ICE - 180 Jahre Eisenbahn in Deutschland D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Fast dreißig Jahre nach der ersten Fahrt einer Dampflokomotive in England breitet sich das "Eisenbahn-Fieber" auch auf deutschem Boden aus: Am 7. Dezember 1835 eröffnet der "Adler" zwischen Nürnberg und Fürth, die erste deutsche Eisenbahn mit Dampfkraft. Lokführer und Zugmaschine sind aus England importiert, da im Deutschen Bund noch das nötige Know-how fehlt. Doch der Funken zur technischen Revolution hat gezündet - es folgen radikale gesellschaftliche Umbrüche und eine Explosion technischer Entwicklungen. Die Industrialisierung ist nicht mehr aufzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vom Adler zum ICE - 180 Jahre Eisenbahn in Deutschland