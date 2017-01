Spiegel Geschichte 14:05 bis 15:40 Dokumentation Jimi Hendrix - The Guitar Hero GB 2011 Stereo 16:9 Merken Die elektrische Gitarre ist vermutlich das bestimmende Instrument in der Geschichte der modernen Rockmusik, und Jimi Hendrix der Mann, auf den sich alle einigen können, wenn es um den typischen Rockgitarristen geht. Auch Jahrzehnte über seinen zu frühen Tod hinaus, begeistert und inspiriert er Musikfans und Musiker gleichermaßen. Seine heulende Gitarre transzendiert technische Finesse, definiert die wabernde Essenz der Rockmusik und kreiert den Soundtrack zu einem intensiven Leben. Zu Wort kommen Freunde, Zeitzeugen, sowie Musikerkollegen wie Slash, Eric Clapton oder Lemmy Kilmister. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Slash (Narrator/Himself) Ginger Baker (Himself) Bev Bevan (Himself) Pete Brown (Himself/Interviewer) Eric Burdon (Himself) Eric Clapton (Himself) Joey Covington (Himself) Originaltitel: Jimi Hendrix: The Guitar Hero Regie: Jon Brewer Drehbuch: Jon Brewer