Spiegel Geschichte 11:35 bis 12:30 Dokumentation Schattenkampf - Europas Widerstand gegen die Nazis 1941/1942 - Die Rebellen organisieren sich F 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Als Hitler 1941 seinen Feldzug gegen die Sowjetunion beginnt, schließen sich die bis dato hauptsächlich politisch gegen das NS-Regime agierenden Kommunisten in Europa der aktiven Widerstandsbewegung an. Diese wird bei ihren Spionage- und Sabotageaktivitäten in ganz Europa mittlerweile von der britischen Geheimorganisation SOE (Special Operations Executive) unterstützt. Doch auch mit anderen Aktionen wird Widerstand geleistet, beispielsweise mit dem Drucken von Flugblättern und Zeitungen im Untergrund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les Combattants de l?Ombre Altersempfehlung: ab 12