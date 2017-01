Spiegel Geschichte 10:25 bis 11:20 Dokumentation Prohibition Eine Nation von Säufern USA 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Alkohol zu trinken ist in den frühen Jahren der USA ebenso uramerikanisch wie der Verzehr von Apple Pie. Allerdings verbraucht ein über 15-jähriger Durchschnittsamerikaner um 1830 fast 26,5 Liter reinen Alkohols pro Jahr - dreimal mehr als heutzutage. In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts steigt die Bevölkerung der USA durch Einwanderung enorm an. Die Neuankömmlinge bringen ihre eigenen Trinkgewohnheiten aus Irland, Deutschland, Italien und anderen Ländern mit. Für viele arme Einwanderer wird der Saloon quasi zum Wohnzimmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prohibition