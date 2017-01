Disney XD 01:50 bis 02:10 Trickserie Der ultimative Spider-Man Folge: 43 Venom-Bombe USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Seit einem Jahr rettet Peter Parker als der maskierte Superheld Spiderman New York vor den fiesesten Schurken. Doch es nicht leicht die Balance zwischen einem Leben als Superheld und dem normalen Leben eines Teenagers, der sich um Hausaufgaben und Freunde kümmern muss, zu finden. Alles ändert sich, als Nick Fury, der Direktor von S.H.I.E.L.D, Peter anbietet, sich einem Ausbildungsprogramm für junge Superhelden anzuschließen, das seine Fähigkeiten verbessern und aus ihm den ultimativen Spider-Man machen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Spider-Man Regie: Alex Soto, Jeff Allen, Philip Pignotti Drehbuch: Man of Action, Scott Mosier Altersempfehlung: ab 6