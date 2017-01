Disney XD 00:20 bis 00:45 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 12 Rache ist süß USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Dipper hat keine Lust auf eine 'Süßes oder Saures'-Tour, doch er sieht sich dazu gezwungen, als das Sommerween (Halloween im Sommer)-Monster droht, ihn und Mabel zu fressen, wenn sie nicht genügend Süßigkeiten am Abend vorweisen können. Stan stellt fest, dass es eine Herausforderung ist, die jüngste Generation von Halloween-Fans zu erschrecken, da sie mit brutalen Horrorfilmen aufgewachsen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, Joe Pitt, John Aoshima Drehbuch: Zach Paez, Alex Hirsch, Michael Rianda