Disney XD 22:55 bis 23:20 Trickserie The Super Hero Squad Show Rettet die Zukunft! USA 2009 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Falcon und Herbie sind in einer veränderten Zukunft gelandet. Scarlet Witch beherrscht mit Hilfe der Sentinels als böse Scarlet Empress die Welt. Die Helden, der gealterte Magneto und der inzwischen erwachsene Reptil kämpfen sich in der Festung zu ihr vor, damit Falcon sie wieder zum Guten bekehren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Super Hero Squad Show