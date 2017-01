Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Ein glitschiger Held USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Spud sieht sich - nicht ganz zu Unrecht - als ewiger Loser. Er träumt davon, als magisches Wesen Heldentaten zu vollbringen und von allen bewundert zu werden. Als Jake und Trixie von einem entlaufenen magischen Frosch erfahren, wollen sie Spud heimlich dabei helfen, ihn zu finden und dadurch zumindest eine kleine Heldentat zu vollbringen. Spud wird von dem Frosch gebissen und verwandelt sich in ein froschartiges Wesen mit den entsprechenden Fähigkeiten. Bald reißen sich im Sportunterricht alle um ihn. Leider werden auch die beiden übrig gebliebenen Jägerclan-Lehrlinge /88 und /89 auf Spud aufmerksam. Sie wollen ihn fangen, um damit in der magischen Welt Angst und Schrecken zu verbreiten. Um ihren High-Tech-Ortungsgeräten zu entgehen, muss Spud sich wieder in einen normalen Menschen zurück verwandeln - und merkt, dass man sich auch ohne Magie heldenhaft verhalten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi, Christian Roman, Steve Loter Drehbuch: Johanna Stein Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6