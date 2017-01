Disney XD 09:05 bis 09:25 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Die erste Mission USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Davenports Hochgeschwindigkeitszug rast aufgrund einer Fehlfunktion mit einer Ladung gefährlichen Sprengstoffs an Bord in Richtung Welkerville. Adam, Bree und Chase schaffen es in den Zug und versuchen, ihn anzuhalten. Ihr Versuch wird aber von Leo gestört, der sich in einer Tasche heimlich an Bord geschmuggelt hat. Währenddessen versucht Tasha, für den örtlichen Nachrichtensender über das Ereignis zu berichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Hal Sparks (Donald Davenport) Angel Parker (Tasha Davenport) Originaltitel: Lab Rats Regie: Guy Distad, Sean McNamara, Victor Gonzales Drehbuch: Ken Blankstein Kamera: Rick F. Gunter Musik: Bert Selen