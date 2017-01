National Geographic People 03:00 bis 03:45 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Gefährliche Liebschaften GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Der homosexuelle Brite Stephen Comiskey aus Lanarkshire hat ein besonders emotionales Jahr hinter sich: Nach seinem Coming-Out verlässt er Frau und Kinder und nimmt einen gut bezahlten Job als Krankenpfleger in Saudi-Arabien an. Mit seinem Gehalt will er seiner Ex-Frau Unterhalt für die Kinder zahlen und selbst aus den Schulden herauskommen. Als er erfährt, dass Homosexualität im Wüstenstaat mit der Todesstrafe bestraft wird, fasst er den Entschluss, fortan zölibatär zu leben. Doch die Enthaltsamkeit ist nur von kurzer Dauer. Nachdem Stephen von der dortigen pulsierenden Schwulenszene erfährt, wirft er alle Pläne über Bord und lebt seine Fantasien aus. Stephen wähnt sich in Sicherheit und sieht einem erfüllten Leben entgegen. Doch eine Nacht soll alles ändern: Die Sittenpolizei von Saudi-Arabien erwischt den Briten in flagranti im Bett eines Mannes! Stephen wird umgehend festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Angesichts der drohenden Todesstrafe bleibt ihm nur noch ein Ausweg - die Flucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad