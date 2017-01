National Geographic People 22:50 bis 23:15 Dokumentation Chasing Time Chasing Time in Dublin GB 2001-2003 2017-01-03 04:10 Stereo 16:9 Merken Irene und Ina aus Norwegen haben sich Dublin wahrlich anders vorgestellt: Anstelle grüner Wiesen und keltischer Monumente finden sie eine moderne, turbulente Stadt vor, die im Einklang mit Tradition und Moderne lebt. Die beiden Kandidaten wandeln auf den Spuren der literarischen Söhne der Stadt, Oskar Wilde und Samuel Beckett, lernen die Straßenkünstler- und Musikkanten kennen, die das Stadtbild Dublins prägen - und landen schließlich in der weltbekannten Guinness-Brauerei. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Chasing Time