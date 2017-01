National Geographic People 18:00 bis 18:25 Dokumentation Harnas - Die Buschklinik Der Außenseiter D, A, NAM 2012 2017-01-04 12:00 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Tierklinik bereiten sich Elena und Schalk auf ihr nächstes Projekt vor: die Pflege einer Leopardendame. Elena hat diese vor dem Erschießen gerettet und Schalk muss sie nun betäuben, um einen Gesundheitscheck und eine medizinische Behandlung durchführen zu können. Neuling Tom, ein Wildhund, wird in einem Gehege mit zwei gleichaltrigen Artgenossen untergebracht. Leider machen diese ihm aber das Leben schwer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Harnas - Wildlife Rescue Camp