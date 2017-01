National Geographic People 07:25 bis 07:50 Dokumentation Tessa & Scott: Ein Leben auf dem Eis Beginn der Meisterschaften CDN 2013 2017-01-26 00:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Zu Beginn der Meisterschaftssaison sind alle Beteiligten sehr nervös. Wie werden sich Tessa Virtue und Scott Moir in diesem Jahr schlagen? Mit ihren Müttern reisen die beiden Eislaufstars nach Saint John in der kanadischen Provinz New Brunswick zu den Skate Canada. Es ist der letzte Grand Prix in ihrem Heimatland. Eigentlich ein klassisches Heimspiel - aber auch die Konkurrenz ist äußerst stark, zum Beispiel die Paare aus Russland und den USA. Doch die Sympathien des Publikums sind eindeutig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tessa & Scott

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 04:00 bis 08:00

Seit 229 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 139 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 139 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 139 Min.