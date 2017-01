National Geographic People 05:35 bis 06:20 Dokumentation Reisefieber Papua-Neuguinea AUS 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Landschaft Papua Neuguineas ist vielfältig, die Kultur und die Geschichte sind einzigartig und bunt, und nirgendwo sonst ist die Natur so vielfältig wie hier. Das Land wird durch die unberührte Natur und die freundlichen Einwohner zum perfekten Urlaubsziel für Menschen, die das Abenteuer lieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug