Dokumentation Wettlauf ums Gold Zahltag USA 2015 Doug Baker und seine Familie erwarten eine große Ausbeute, doch dann verstopft eine wichtige Maschine. Wird Doug den besten Gewinn der letzten Wochen wieder verlieren? John Reeves und seine Kinder suchen nach der Stelle, an der sie ein großes Goldvorkommen vermuten - doch ein Missgeschick in den Wäldern scheint ihre Pläne zunichte zu machen. Und Creighton Lapp und sein Partner Chuck Tillian unternehmen einen letzten Versuch, ihre Goldsuch-Saison doch noch zum Guten zu wenden. Sie beenden den Streit mit Claim-Besitzer Clark über seinen Anteil am Gold. Originaltitel: Goldfathers