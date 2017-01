National Geographic 08:30 bis 09:20 Dokumentation Fernab des Gesetzes Dunkle Tage USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein dunkler, eiskalter Winter naht und die Bewohner von Port Protection sind entschlossen, die letzten schönen Tage sinnvoll zu nutzen. Während Gary Muehlberger auf Elchjagd geht, will Curly Leech Enten und Gänse schießen. Auch Amanda Makar ist ausgelastet: Mit Hilfe von Stuart hofft sie, ihr neues Hausboot in den Hafen des Ortes bringen zu können. Doch wie die Männer und Frauen der Gemeinschaft bereits wissen, steht in der Wildnis jeder noch so gut durchdachte Plan immer auf der Kippe. Diesmal schickt Mutter Natur einen Sturm, der sämtliche Vorhaben dramatisch gefährdet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Andrews (Himself) Jeffrey Johnson (Narrator) Amanda Makar (Herself) Mary Miller (Herself) Gary Muehlberger (Himself) Hans Porter (Himself) Originaltitel: Lawless Island