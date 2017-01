National Geographic 07:40 bis 08:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gibt viele Möglichkeiten, sich öffentlich zum Clown zu machen - und in dieser Episode von "Science of Stupid" zeigt Richard Hammond, welche Methoden sich ganz besonders gut dazu eignen. So kann zum Beispiel eine Fahrt mit dem Skilift ein ziemlich peinliches Ende nehmen, wie Videoaufnahmen belegen. Auch das Eintreten von Türen will gelernt sein, sonst wird es schnell schmerzhaft. Und schließlich kann es beim Wrestling-Kampf in Luftpolsterfolie buchstäblich ziemlich knallen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid

