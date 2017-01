National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Geisterflug Helios 522 CDN 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Flug 522 der zypriotischen Airline Helios ist von Larnaka über Athen auf dem Weg nach Prag. Kurz nach dem Start fällt der Kabinendruck ab. Fluggäste und Besatzung werden ohnmächtig. Nach drei Stunden Blindflug im Autopilotmodus geht der Boeing 737 in der Nähe von Athen der Treibstoff aus. Die Passagiermaschine stürzt ab. Alle 121 Insassen kommen ums Leben. Warum fiel der Kabinendruck urplötzlich ab? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Dusan Dukic (Andreas Prodromou) Sally Golan (Haris Charalampous) Frank Moore (Captain Hans-Juergen Merten) Rod Wilson (First Officer Pambos Charalambous) Paul D. Roberts (Engineer One) Peter Apostolopoulos (Operations Manager) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Larry Bambrick, John Larose Drehbuch: Larry Bambrick Musik: Anthony Rozankovic