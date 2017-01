National Geographic 13:25 bis 14:15 Dokumentation Big, Bigger, Biggest Der schnellste Zug der Welt GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Er ist ein technisches Wahrzeichen der Grande Nation und fast so bekannt wie der Eiffelturm: Frankreichs "Train à Grande Vitesse", kurz TGV, rast mit Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern durchs Land. In Tests hat der Superzug sogar eine Maximalgeschwindigkeit von 575 km/h erreicht - und hält damit den Weltrekord für Schienenfahrzeuge. "Big, Bigger, Biggest" zeichnet den steinigen Weg vom ersten dampfbetriebenen Passagierzug bis zur neuesten TGV-Generation nach. Innovationen wie effektivere Antriebssysteme und aerodynamisch geformte Triebköpfe werden vorgestellt und die Auswirkungen neuer Technologien mit Hilfe leicht verständlicher Computeranimationen erläutert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big, Bigger, Biggest