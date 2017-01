Das Erste 01:00 bis 02:33 Drama Tannöd D 2009 Nach dem gleichnamigen Roman von Andrea Maria Schenkel Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Erstmals seit langer Zeit kehrt die Altenpflegerin Kathrin (Julia Jentsch) in ihr abgelegenes Heimatdorf zurück. Der Anlass ist ein trauriger. Sie muss ihre Mutter beerdigen, die in ihren letzten Lebensjahren partout nicht wollte, dass Kathrin sie besuchte, auch nicht, als sie schon schwer krank war. Der Hintergrund: Vor zwei Jahren geschah in der Gegend ein unvorstellbares Verbrechen. Auf dem Tannöd-Hof, ganz in der Nähe, wurde die gesamte Familie Danner brutal mit einer Spitzhacke erschlagen. Dem alten Danner (Vitus Zeplichal) weint niemand eine Träne nach. Er war ein reicher Tyrann und Geizhals. Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich sogar, dass die Kinder seiner Tochter Barbara (Brigitte Hobmeier) von ihm gewesen sein sollen. Seine frömmelnde Frau (Lisa Kreuzer) war auch nicht sonderlich beliebt. Während Kathrin den Schauergeschichten lauscht, findet sie im Nachlass ihrer Mutter Briefe, in denen diese vom alten Danner eine Geldschuld einfordert. Was hatte ihre Mutter mit dem Ermordeten zu tun? Kathrin will mehr erfahren, stößt aber auf eine Mauer des Schweigens. Nur die verrückte Traudl (Monica Bleibtreu), Schwester der auf dem Tannöd-Hof ermordeten Magd, äußert immer neue Verdächtigungen. Je tiefer Kathrin dem makabren Rätsel auf den Grund geht, desto deutlicher zeichnet sich ab, dass sie selbst mehr mit diesem Fall zu tun hat, als ihr lieb ist. Der packende Heimatkrimi rekonstruiert einen ungelösten Mordfall aus den 1920er Jahren. Andrea Maria Schenkel verarbeitete den düsteren Stoff zu einem Bestseller, der bereits den Mysterythriller "Hinter Kaifeck" mit Benno Führmann inspirierte. Nun verlegt Regisseurin Bettina Oberli den beklemmenden Albtraum in die Nachkriegszeit und rückt ihn damit dichter an die Gegenwart heran. Atemberaubende Bilder von gemäldeartiger Intensität erzeugen einen Anflug von Schauerromantik, lassen schwarze Tannenwälder drohend rauschen. Aus der großartigen Schauspielerriege ragt die aus "Sophie Scholl" bekannte Julia Jentsch hervor, die sich als stille junge Frau inmitten eines giftigen Gebräus aus Verdrängung, Schuldgefühl und Frauenhass zu verlieren droht. Daneben glänzt Monica Bleibtreu in ihrer letzten Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Jentsch (Kathrin) Monica Bleibtreu (Traudl Krieger) Volker Bruch (Johann Hauer) Brigitte Hobmeier (Barbara Danner) Vitus Zeplichal (Danner) Andreas Buntscheck (Hansl) Janina Stopper (Betti) Originaltitel: Tannöd Regie: Bettina Oberli Drehbuch: Petra Lüschow, Bettina Oberli Kamera: Stéphane Kuthy Musik: Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 12