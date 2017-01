Das Erste 23:10 bis 00:40 Krimi Irene Huss, Kripo Göteborg - Hetzjagd auf einen Zeugen S 2011 2017-01-03 02:35 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Tod einer jungen Ausländerin gibt Irene Huss (Angela Kovács) und ihrem Team Rätsel auf. Die Leiche wurde aus dem Hafenbecken gefischt, doch die gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass dies nicht der Tötungsort war: Die junge Frau wurde erschlagen, bevor man sie ins Wasser warf. Vermutlich hielt sie sich als illegale Einwanderin in Schweden auf. Umso mehr fallen an der Toten das sündhaft teure Designerkleid auf und der Ehering, den sie am Finger trägt. Der Ring gehört einer anderen Frau - Disa Högberg (Josephine Alhanko), Gattin des vermögenden Schrotthändlers Patrik Högberg (Christopher Wollter). Das Ehepaar kann sich das Verschwinden des Rings nicht erklären; allerdings deutet einiges darauf hin, dass Leyla (Maryam Ghorbani-Ali), so der Name der Getöteten, ohne Papiere auf dem Schrottplatz arbeitete. Wenig später wird Högberg dort ebenfalls erschlagen. Zunächst tippt Irene auf eine Eifersuchtstat von Högbergs Frau, da ihr Mann allem Anschein nach eine Affäre mit Leyla hatte. Warum aber trug der Getötete 10.000 Dollar bei sich? Wurde er erpresst? Auf den Überwachungsvideos machen die Fahnder dann eine überraschende Entdeckung: Bei genauerem Hinsehen zeigen die Bilder, dass sich zum Tatzeitpunkt eine weitere Person auf dem Gelände befand. Die Recherchen ergeben, dass es sich dabei um den illegalen kurdischen Arbeiter Goran (Özz Nujen) handelt. Noch bevor Irene ihn befragen kann, taucht dieser unter - weniger aus Angst vor der Polizei, vielmehr fürchtet er die Rache des Killers. Zudem quält Goran seit Leylas Tod ein schreckliches Geheimnis. Für Irene Huss und ihre Kollegen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie müssen den Zeugen finden und in Sicherheit bringen, bevor der Mörder erneut zuschlägt. "Irene Huss, Kripo Göteborg - Hetzjagd auf einen Zeugen" spielt im Milieu illegaler Arbeiter in Schweden. Regisseur Alexander Moberg, der bereits mehrere Filme der Reihe inszenierte, verfilmte die wendungsreiche Geschichte mit viel Gespür für Atmosphäre. Angela Kovács, die für ihre schauspielerische Vielseitigkeit mit dem renommierten Ingmar-Bergman-Preis ausgezeichnet wurde, verkörpert die Polizistin: Trotz mancher Widrigkeiten gelingt Irene Huss der Spagat zwischen Beruf und einem erfüllten Familienleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Kovács (Irene Huss) Reuben Sallmander (Krister Huss) Lars Brandeby (Sven Andersson) Christopher Wollter (Patrik Högberg) Eric Ericson (Fredrik Stridh) Özz Nûjen (Goran) Mikaela Knapp (Jenny Huss) Originaltitel: Irene Huss - Jagat vittne Regie: Alexander Moberg Drehbuch: Charlotte Lesche Kamera: Erik Persson Musik: Thomas Hagby, Fredrik Lidin Altersempfehlung: ab 12