TNT Comedy 10:25 bis 10:50 Comedyserie King of Queens Revierkämpfe USA 1998 16:9 Merken Carrie fängt in einer Anwaltskanzlei an, und ihr Chef kümmert sich rührend um seine neue Mitarbeiterin. Das passt Doug natürlich überhaupt nicht in den Kram und ihn packt die Eifersucht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Lynn A. Henderson (Employee) Originaltitel: The King of Queens Regie: Gail Mancuso Drehbuch: David Litt, Michael J. Weithorn Kamera: Lennie T. Evans Musik: Andrew Gross