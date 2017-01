TNT Comedy 04:55 bis 05:15 Comedyserie Those Who Can't Der innere Sturm USA 2016 16:9 Merken Als der Elternbeirat die Snackautomaten in der Schule abbauen lässt, rutscht Abbey sofort in Panik-Unterzucker. Während sie und Shoemaker sich mit der angsteinflößenden Beiratsvorsitzenden anlegen, um die Automaten zurückzubekommen, stellt Loren sich seiner alten Hauswirtschaftslehrerin. Fairbells sexuelle Vorlieben werden indes dank eines merkwürdigen Videos offenbart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Cayton-Holland (Loren Payton) Andrew Orvedahl (Andy Fairbell) Benjamin Roy (Billy Shoemaker) Maria Thayer (Abbey Logan) Rory Scovel (Goeffrey Quinn) Libe Barer (Beth) Sonya Eddy (Tammy Sherman) Originaltitel: The Those Who Can't Regie: Roger Kumble Drehbuch: Dean Lorey Kamera: Paul Koestner