TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Ein Fischglas voller Glasaugen USA 2011 16:9 Merken Alan ist mal wieder pleite, und er weiß nicht, wie er seine Schulden bezahlen soll. Er versucht, seine geringe Habe bei einem Pfandleiher zu Geld zu machen - ohne Erfolg. Bevor Walden zu seiner Verabredung mit Zoey, die er im Supermarkt kennengelernt hat, geht, zieht er seinen Ehering aus und schenkt ihn Alan. Der Pfandleiher bietet Alan dafür ein Vermögen. Indes läuft Waldens Date nicht nach Plan: Zoey erkennt ganz schnell, dass Walden noch in seine Exfrau verliebt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Sophie Winkleman (Zoey) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jonathan Banks (Pfandleiher) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12