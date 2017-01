TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Süße Versuchung USA 2012 16:9 Merken Max und Caroline brauchen dringend eine Auszeit und nehmen einen Tag frei. Als sie sich gerade in einem Restaurant die Kante geben, begegnet ihnen ein gut aussehender Kerl namens Andy. Die beiden finden heraus, dass er einen Süßwarenladen besitzt, und nehmen die Verfolgung auf. Zwar überlässt Max Caroline das Feld, doch die Blondine verträgt die Kostproben in Andys Geschäft nicht sonderlich gut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Ryan Hansen (Andy) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Liz Feldman Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12