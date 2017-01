TNT Comedy 19:50 bis 20:15 Comedyserie 2 Broke Girls Darius, der Lach-Express USA 2012 16:9 Merken Hoher Besuch im Diner: Earl erwartet seinen Lieblingssohn Darius, der der erfolgreichste Chrysler-Verkäufer in Detroit ist - und der witzigste! Während seines Besuchs in New York will er seine Karriere als Comedian vorantreiben und an einem Talentwettbewerb teilnehmen. Max und die anderen versprechen, ihn anzufeuern. Caroline und Max streiten indes über den Umgang mit ihrer neuen Kreditkarte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Cedric the Entertainer (Darius) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Thomas Kail Drehbuch: Patrick Walsh, Sonny Lee Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12