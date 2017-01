Syfy 00:15 bis 01:45 Horrorfilm Planet of the Sharks USA 2016 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die globale Erwärmung ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass alle Gletscher geschmolzen sind und die Erde fast vollständig von Wasser bedeckt ist. Auf den wenigen verbliebenen Landflächen kämpfen die Menschen ums Überleben. In den Weltmeeren ist die Haipopulation stetig gewachsen. Wie eine riesige Armee ziehen die Raubfische durch die Wasserwelt, angeführt von einem mutierten Alpha-Hai und machen Jagd auf die Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brandon Auret (Dillon Barrick) Stephanie Beran (Dr. Shayne Nichols) Lindsay Sullivan (Dr. Roy Shaw) Lauren Joseph (Bea) Daniel Barnett (Moffat) Christia Visser (Dr. Caroline Munro) John B Swart (Hideo Ishiro) Originaltitel: Planet of the Sharks Regie: Mark Atkins Drehbuch: Marc Gottlieb, Mark Atkins Kamera: Mark Atkins Musik: Kays Al-Atrakchi, Brian Ralston Altersempfehlung: ab 16