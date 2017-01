Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Erster Kontakt CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Dr. Daniel Jackson besucht Atlantis in der Absicht, das Geheimlabor des Antiker Janus zu finden. Jackson ernennt McKay (David Hewlett) zu seinem Assistenten, was dem aber missfällt. McKay steht der Expedition eher skeptisch gegenüber. Entgegen McKays Erwartungen machen sie das Labor tatsächlich ausfindig und stellen zudem Kontakt mit einer außerirdischen Rasse her. Doch die Außerirdischen entführen die beiden Wissenschaftler kurzerhand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Martin Gero Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith