Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Baby USA 1997 Stereo 16:9 Merken Kira (Nana Visitor) bekommt endlich das Baby, das sie für Keiko (Rosalind Chao) ausgetragen hat, während Odo (Rene Auberjonois) Quark (Armin Shimerman) ein krankes Formwandlerkind abkauft. Nachdem Dr. Bashir es gesundheitlich wieder hergestellt hat, versucht Odo vergeblich, dem Kleinen das Formwandeln beizubringen. Der vom Commander (Avery Brooks) herbeigerufene Dr. Mora (James Sloyan), Odos Lehrer und Mentor, soll seinem Schützling beibringen, wie man Formwandler erzieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Michael Dorn (Worf) Terry Farrell (Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Jesus Salvador Trevino Drehbuch: René Echevarria Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6