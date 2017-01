Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Dunkelheit und Licht USA 1997 Stereo 16:9 Merken Nachdem ein bajoranischer Mönch während einer Zeremonie getötet wurde, erreicht Kira (Nana Visitor), die früher wie das Opfer in der Shakaar-Widerstandsgruppe aktiv war, die Drohung, dass dies erst der Anfang gewesen sei. Tatsächlich werden noch zwei weitere Shakaar-Anhänger umgebracht. Die schwangere Kira hat Angst und versucht, den Serienkiller auf eigene Faust zu finden. Sie entwendet Odos Liste, auf der die 25 möglichen Täter stehen, und macht sich auf die Suche. Als sie schließlich den Richtigen aufspürt, gerät sie selbst in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Michael Vejar Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12