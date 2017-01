Die junge Amanda absolviert ein Praktikum an Bord der Enterprise. Was die Crew zunächst nicht ahnt: Das Mädchen verfügt über telekinetische Fähigkeiten, mit denen sie Commander Riker sogar einmal das Leben rettet. Plötzlich taucht Q an Bord auf. Er behauptet, Amanda sei eine echte Q und will sie deshalb mit ins Kontinuum nehmen. Picard ist damit allerdings überhaupt nicht einverstanden. In Google-Kalender eintragen