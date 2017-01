History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Hitlers Flucht - Wahrheit oder Legende? Geheimes U-Boot USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Spanien untersucht das Team, ob General Francos Sommerresidenz als Landeplatz für Hitlers Flugzeug gedient haben könnte und entdeckt dabei auf einem nahegelegenen Friedhof ein riesiges Hakenkreuz. Außerdem finden sie eine geheime U-Boot-Anlegestelle, die Hitler die Flucht aus Spanien ermöglicht haben könnte. In Argentinien weist alles auf ein gesunkenes U-Boot in der Gegend von Caleta de Loros hin. Die Forscher setzen Sonartechnik und Tiefseemetalldetektoren ein, um das U-Boot zu finden, das Hitler nach Südamerika gebracht haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Hoffman (Narrator) Regan Lipinski (Himself) Originaltitel: Hunting Hitler