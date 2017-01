History 20:15 bis 21:55 Drama Unsere Mütter, unsere Väter Ein anderer Krieg D 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Am Vorabend der Schlacht um Kursk wird Greta zur Truppenunterhaltung an die Ostfront geschickt. Dort begegnet sie zwei Jahre nach ihrem letzten Treffen Wilhelm, Friedhelm und Charlotte wieder. Der Krieg hat die Freunde verändert. Zur gleichen Zeit befindet sich Viktor in einem Transportzug auf dem Weg in ein KZ in Polen. Gemeinsam mit der Polin Alina gelingt ihm die Flucht und sie schließen sich einer Gruppe polnischer Partisanen an. Wilhelms Einheit wird unterdessen in der Schlacht aufgerieben. Während Wilhelm als gefallen gilt, wird Friedhelm schwer verletzt in Charlottes Lazarett gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Volker Bruch (Wilhelm Winter) Tom Schilling (Friedhelm Winter) Ludwig Trepte (Viktor Goldstein) Miriam Stein (Charlotte) Katharina Schüttler (Greta) Mark Waschke (Dorn) Alina Levshin (Alina) Originaltitel: Unsere Mütter, unsere Väter Regie: Philipp Kadelbach Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: David Slama Musik: Fabian Römer