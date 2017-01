History 19:45 bis 20:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Eiskalt USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein legendärer Shelby GT350 von 1967 wird den Harrisons zum Kauf angeboten, den sich Rick nicht durch die Lappen gehen lassen will. Corey und Chumlee spielen mit dem Gedanken, eine der ersten Videospielkonsolen zu kaufen, eine Magnavox Odyssey 200. Später will Chumlee die Erlaubnis von Rick, die neue Eismaschine im Pfandhaus ausprobieren zu dürfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12