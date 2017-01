History 14:45 bis 15:30 Dokumentation Hitlers Flucht - Wahrheit oder Legende? Tunnel unter Berlin USA 2015 Stereo 16:9 Merken Tim untersucht einen Ort im Grenzgebiet zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay, an dem kürzlich eine autarke Anlage der Nationalsozialisten entdeckt wurde. Dort findet das Team verschiedene Relikte sowie ein Magenmedikament, das auch Hitler eingenommen hat. In Berlin stellt Lenny mittels einer Datenbank fest, dass es tatsächlich keine Augenzeugen von Hitlers Selbstmord und auch keine Identifizierung seiner Leiche gegeben hat. Ein DNA-Beweis, den die Russen für Hitlers Tod vorgelegt hatten, erweist sich als falsch. Er gehört zu einer Frau, die auf Eva Brauns Beschreibung passt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Hoffman (Narrator) Originaltitel: Hunting Hitler