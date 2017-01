History 05:55 bis 06:45 Dokumentation Hitlers Flucht - Wahrheit oder Legende? Verdächtige Spuren USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das Team beginnt seine Ermittlungen anhand von FBI-Akten in der argentinischen Kleinstadt Charata. In den kürzlich freigegebenen Dokumenten finden sich Hinweise auf eine Schule, die einst Teil einer nationalsozialistischen Jugendbewegung war, zu der auch Carlos Buck gehörte, der in der Gegend gelebt hat. Im Zuge seiner Ermittlungen findet das Team außerdem eine Lagerstätte, deren Merkmale denen eines Militärbunkers aus jener Gegend entsprechen, in der die FBI-Akten Hitler vermuteten. Außerdem entdecken sie eine geheimnisvolle Anomalie auf dem Grundstück von Carlos Buck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Hoffman (Narrator) Originaltitel: Hunting Hitler

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 04:00 bis 08:00

Seit 142 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 52 Min.