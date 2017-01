TNT Film 12:50 bis 14:50 Krimi Geheimaktion Crossbow GB 1965 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während des Zweiten Weltkriegs entwickeln die Nazis eine Rakete, die Millionen von Menschen töten könnte. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen des Agenten John Curtis, der sich im Rahmen der Geheimaktion Crossbow in die deutsche Raketenfabrik einschleichen und diese zerstören muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophia Loren (Nora) George Peppard (Lieutenant John Curtis) Trevor Howard (Professor Lindemann) John Mills (General Boyd) Tom Courtenay (Robert Henshaw) Richard Johnson (Duncan Sandys) Anthony Quayle (Bamford) Originaltitel: Operation Crossbow Regie: Michael Anderson Drehbuch: Emeric Pressburger, Derry Quinn, Ray Rigby Kamera: Erwin Hillier Musik: Ron Goodwin Altersempfehlung: ab 12