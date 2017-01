Niederlande 2 09:10 bis 09:40 Sonstiges Rail Away Zwitserland: Chur-Arosa NL 2016 HDTV Merken Startpunt van de reis is de oudste stad van Zwitserland, Chur. Met name vanwege haar strategische ligging, op het knooppunt van belangrijke handelsroutes over de Alpen, was Chur vaak het toneel van buitenlandse invasies. Onze reis begint echter op de Brambrüesch, 'de huisberg van Chur'. In het dal stappen we op de Bahnhofplatz op de Arosabahn, die ons in een uur tijd naar de bekende wintersportplaats Arosa brengt. Halverwege onze route, in Peist, stappen we even uit voor een ontmoeting met Kavithas Jeyabalan, kortweg Kavi. Deze voormalige vluchteling uit Sri Lanka heeft hier een timmerwerkplaats, waar hij als een van de laatsten de zogeheten Schanfigger Slee met de hand in elkaar zet, vrijwel zonder het gebruik van schroeven. Dankzij Kavi blijft dit type slee voor het nageslacht bewaard. Dan passeert de trein het mooiste bouwwerk op onze route: het Langwieser viaduct uit 1912. Hierna loopt de trein al spoedig het station van Arosa binnen, waar de reizigers een witte wereld wacht. Een bijzonder bergbaantje, dat veel weg heeft van een achtbaan, overbrugt de laatste meters en brengt de reizigers letterlijk boven op de besneeuwde piste. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bob van der Houven Originaltitel: Rail Away