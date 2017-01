Niederlande 1 19:00 bis 20:00 Sonstiges Een Huis Vol NL 2016 HDTV Merken Willy Vink gaat op stap met haar kleinkinderen en gaat helemaal los bij de bingo in Barbie's Bar in Scheveningen. De Baumgards zijn op de gezonde toer en bezoeken een bioboerderij waar ze voor het eerst van hun leven verse koeienmelk drinken. En groot feest bij de Adema's, want de vierling wordt twee jaar! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Een huis vol