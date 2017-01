Disney Cinemagic 18:40 bis 20:15 Abenteuerfilm Die drei ??? - Das verfluchte Schloß D, SA 2009 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Endlich ein neuer Fall für "Die drei ???"! Die berühmten Hobbydetektive aus der weltbekannten Buch- und Hörspielreihe sind zurück. Nach dem großen Erfolg des ersten Teils - DAS GEHEIMNIS DER GEISTERINSEL - können sich die großen und die kleinen Fans mit DAS VERFLUCHTE SCHLOSS auf eine actionreichere, witzigere und noch spannendere Fortsetzung des legendären Klassikers freuen. Ausgerechnet während Justus' Geburtstagsfeier in Rocky Beach fällt Justus Jonas (CHANCELLOR MILLER), Peter Shaw (NICK PRICE) und Bob Andrews (CAMERON MONAGHAN) ein mysteriöses Videoband in die Hände, auf dem Justus' verstorbene Eltern zu sehen sind. Mit ihrer Botschaft wollen sie ihrem Sohn den Schlüssel zu einem besonders schwierigen Rätsel übermitteln. Unverzüglich machen sich "Die drei ???" auf den Weg zu dem verlassenen Anwesen des verrückten Erfinders Terrill, das in einem einsamen Wald in Nordkalifornien gelegen ist. Schnell ist klar, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht und ein Fluch auf dem Haus zu liegen scheint. Doch damit nicht genug: Der verbissene Sheriff Hanson (JONATHAN PIENAAR) hat es auf die Jungs abgesehen. Und seine übersinnlich veranlagte Tochter Caroline (ANNETTE KEMP) wirft ausgerechnet auf Bob ein Auge und sieht in ihm einen Seelenverwandten aus grauer Vorzeit. Kein Zweifel: Das ist der unheimlichste und verrückteste Fall, den "Die drei ???" jemals zu meistern hatten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Chancellor Miller (Justus Jonas) Nick Price (Peter Shaw) Cameron Monaghan (Bob Andrews) James Faulkner (Stephan Terills Geist/Victor Hugenay) Annette Kemp (Caroline) Axel Milberg (Justus' Vater) Jonathan Pienaar (Sheriff Hanson) Originaltitel: Die drei ??? - Das verfluchte Schloss Regie: Florian Baxmeyer Drehbuch: Robert Arthur, Philip Lazebnik, Aaron Mendelsohn Kamera: Peter Krause Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 6