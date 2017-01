Disney Cinemagic 18:05 bis 18:25 Trickserie Disneys Abenteuer mit Timon und Pumbaa Das kommt mir Spanisch vor / Besondere Schwächen USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Merken Timon und Pumbaa sind als Urlauber in Spanien. In Pamplona will ein Stier Timon auf die Hörner nehmen...- Timon's Überheblichkeit und Pumbaa's Geruch sind für den anderen nicht mehr zu ertragen. Die beiden Freunde bitten den Zauberer Rafiki um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lion King's Timon and Pumbaa Regie: Brad Neave, Tony Craig, Jeff De Grandis, Rob LaDuca Drehbuch: James W. Bates