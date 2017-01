Disney Cinemagic 07:00 bis 08:15 Trickfilm TinkerBell - Die Suche nach dem verlorenen Schatz USA 2009 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Fee Tinker Bell wird auserwählt, das prachtvolle Herbst-Zepter zu entwerfen, welches nötig ist um den kommenden Herbst einzuleiten. Denn dieses Jahr fällt der Herbst Anfang auf die Nacht des blauen Mondes. Durch diesen Mond und den Mondstein, welcher auf die Spitze des Herbst-Zepter kommt, gewinnen die Feen blauen Feen-Staub. Dieser ist unglaublich wichtig für die Feen, den er kann normalen Feen-Staub vervielfältigen. Königen Clarion, der Herbstminister und Fee Mary übergeben daher Tinker Bell den Mondstein. Als dieser jedoch in einem unachtsamen Moment zu Bruch geht, muss sich die Fee auf eine abenteuerliche Suche nach einem Ersatz machen. Begleitet wird sie auf diesem Abenteuer von einem neuen Freund und lernt dabei den wahren Wert von Freundschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tinker Bell and the Lost Treasure Regie: Klay Hall Drehbuch: Klay Hall, Evan Spiliotopoulos Musik: Joel McNeely

