MDR 11:45 bis 12:30 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 22 Der Neue D 1999 Stereo Untertitel Live TV Merken Nach einem schweren Autounfall wird die schwangere Eva Wiechert in die "Sachsenklinik" eingeliefert. Sie muss sofort operiert werden, doch alle verfügbaren Ärzte sind im Einsatz. So übernimmt der Gynäkologe Dr. Thomas Straub - eigentlich auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch bei Prof. Simoni - die Operation. Um das Risiko und die Folgen einer Fehlgeburt zu vermeiden, rettet er das Leben von Eva und dem Baby mit einem Kaiserschnitt. Eine bessere Möglichkeit, sein Können unter Beweis zu stellen, konnte Straub gar nicht bekommen. Als er später nach seiner derzeitigen Anstellung gefragt wird, weicht Straub aus und lässt die neuen Kollegen im Ungewissen. Prof. Simoni stellt jedoch Straub trotz vieler ungeklärter Fragen ein. Sarah stellt Nachforschungen über den bisherigen Lebenswandel des Gynäkologen an und stößt dabei auf einige merkwürdige Dinge. Richard Domitz, der die junge Eva Wiechert und ihr Baby in Lebensgefahr gebracht hat, war Schuld an dem Unfall, denn er fuhr in angetrunkenem Zustand. Als bei Mutter und Kind lebensbedrohende Komplikationen auftreten, dreht der Vater durch. Sarah fühlt sich durch Felix ständig verfolgt. Er lauert ihr vor der Haustür, im Büro und in der Kantine auf und bricht sogar in ihre Wohnung ein. Als Sarah ihm unmissverständlich klar macht, dass sie mit ihm nichts mehr zu tun haben möchte, wird er gewalttätig. Sie kann sich befreien und flüchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ina Rudolph (Maia Dietz) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Joachim Kretzer (Dr. Achim Kreutzer) Ursula Karusseit (Charlotte Gauss) Dieter Bellmann (Prof. Gernot Simoni) Jutta Kammann (Ingrid Rischke) Gunter Schoß (Dr. Thomas Straub) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Hill Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Jürgen Heimlich Musik: Thomas Schwaiger, Joachim von Gerndt