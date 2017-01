NDR 22:00 bis 23:00 Show Wer 3x lügt D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken Wer lügt: Comedy-Queen Annette Frier oder Schauspieler Jürgen Vogel? Das wollen die Kandidatenteams in dem neuen Comedy-Quiz "Wer 3x lügt" herausfinden. Im Mittelpunkt von "Wer 3x lügt" stehen skurrile und spannende Fragen, zu denen Annette Frier und Jürgen Vogel den Zuschauerinnen und Zuschauern unterschiedliche und teilweise sehr verblüffende Antworten liefern. Allerdings sagt nur immer einer die Wahrheit, der andere hat seine Geschichte frei erfunden. Auf der Suche nach der Wahrheit werden die Kandidatenteams im Studio von Jürgen von der Lippe unterstützt. Er gibt den Kandidaten Hinweise und lotst sie mit analytischem Feingefühl und seinem bekannt trockenen Humor durch die Show. In dieser Folge heißt das Duell: Cockpit gegen Kabine. Zwei Stewardessen und zwei Piloten sind auf der Suche nach der Wahrheit. Dabei wird unter anderem die skurrile Frage geklärt, warum die Nationalmannschaft von Uruguay zwar nur zweifacher Fußballweltmeister ist, aber stets mit vier WM-Sternen auf dem Trikot aufläuft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jürgen von der Lippe Gäste: Gäste: Annette Frier (Comedy-Queen), Jürgen Vogel (Schauspieler) Originaltitel: Wer 3x lügt