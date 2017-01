NDR 09:00 bis 09:30 Regionales Nordmagazin Aufräumarbeiten: Straßenreiniger beseitigen Silvestermüll / Nachgefragt: Situation im Obdachlosenheim in Neubrandenburg / Dorfgeschichte: Das Leben in Kösterbeck D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Aufräumarbeiten: Straßenreiniger beseitigen Silvestermüll / Nachgefragt: Situation im Obdachlosenheim in Neubrandenburg / Dorfgeschichte: Das Leben in Kösterbeck In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nordmagazin

