NDR 06:00 bis 06:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA Stereo HDTV Live TV Merken Schauspieler Bjarne Mädel erklärt Elmo "das Wort des Tages": "Gelassenheit". Aber am Ende wird er selbst hektisch. Im Märchen "Die Schöne und das Biest" schleicht die wunderschöne Belle (Ernie) in das Schloss, in dem das Biest (Bert) leben soll, denn Belle liebt Monster. Durch den Kuss verwandelt sich das Monster jedoch in einen Prinzen. Aber auf Prinzen hat Belle gar keine Lust. Die neunjährige Paula hat ein ganz besonderes Hobby: Sie liebt es, zu schreiben, Geschichten, aber auch Gedichte. Auf der Sesamstraßen-Bühne spricht sie ein Gedicht für ihre Stofftiere. Krümelmonster spielt in Dr. Gockels Gesundheits-Show das Farben-Essen-Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße