KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Emm@s Ch@troom Verliebt in Hamburg / Jackies Traum AUS, SIN, D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Verliebt in Hamburg: Emma lädt ihre Freundinnen Jackie und Ally zu einem Tanzwettbewerb nach Hamburg ein, und alle haben viel Spaß, vor allem Jackie, die sich Hals über Kopf in Emmas besten Freund Nicholas verliebt. Doch dann sorgt der verlorene Rucksack von Jackie für Chaos und Panik. Ohne ihr Handy kommt sie nicht wieder in den Chatroom und nicht zurück nach Singapur. Jackies Traum: Als Jackies Vater sie drängt, zugunsten der Schule das Tanzen aufzugeben, beschließt sie, heimlich zu trainieren. Gemeinsam mit Emma und Ally will sie am Ende des Jahres den "National Dance Contest" gewinnen und Ihren Eltern damit beweisen, dass sie beides kann: Tanzen und eine gute Schülerin sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Karbjinski (Emma Schubert) Charlotte Nicdao (Jackie Lee) Marny Kennedy (Ally) Originaltitel: A gURLs wURLd Regie: Ralph Strasser Drehbuch: Kim Goldsworthy, Katja Kittendorf, Jörg Reiter, Shelley Birse, Sue Hore, John Armstrong Musik: Luke Mynott, Nicholas Howard